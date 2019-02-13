На Ставрополье замначальника отдела судебных приставов предложил откупиться должнику

13 Февр. 10:37 2019-02-13T10:37:27+03:00

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Заместителя начальника-заместителя старшего судебного пристава Кировского районного отдела судебных приставов взяли под следствие за получение взятки. В декабре 2018 года сотрудник предложил супруге бизнесмена, за которой числился приличный долг, подкупить себя и за 100 тысяч "закрыть глаза" на обращение взыскания суммы с ее банковских счетов.

- Но о вымогательстве мужчина сообщил в УФСБ России по Ставропольскому краю, сотрудники которого впоследствии задокументировали факт передачи денег, - рассказали "КП" в пресс-службе ставропольского СКР. - В настоящее время следствием ведется работа по сбору доказательств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU