2019-02-13T10:37:27+03:00
Происшествия

На Ставрополье замначальника отдела судебных приставов предложил откупиться должнику

Районный пристав попался на взятке в 100 тысяч рублей
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Заместителя начальника-заместителя старшего судебного пристава Кировского районного отдела судебных приставов взяли под следствие за получение взятки. В декабре 2018 года сотрудник предложил супруге бизнесмена, за которой числился приличный долг, подкупить себя и за 100 тысяч "закрыть глаза" на обращение взыскания суммы с ее банковских счетов.

- Но о вымогательстве мужчина сообщил в УФСБ России по Ставропольскому краю, сотрудники которого впоследствии задокументировали факт передачи денег, - рассказали "КП" в пресс-службе ставропольского СКР. - В настоящее время следствием ведется работа по сбору доказательств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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