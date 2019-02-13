Ставропольцы разместили во вкладах 263 млрд рублей

13 Февр. 10:55 2019-02-13T10:55:49+03:00

За год показатель подрос на 9%

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На 1 января 2019-го жители Ставрополья держат во вкладах 263,3 млрд рублей. За год показатель вырос на 9%. Данные приводит Отделение Ставрополь Южного ГУ Банка России, специалисты которого также отмечают, что в тоже время средства ставропольцев на банковских депозитах в 1,2 раза превышают кредитный портфель физлиц региона.

- Мы отмечаем, что уровень депозитных ставок по-прежнему привлекателен для населения региона. В декабре средневзвешенная ставка по вкладам в рублях в Ставропольском крае составила 5,58%, – добавляет управляющий регионального отделения Георгий Тикунов.

Кстати, сегодня 74% общей суммы средств клиентов края составляют вклады жителей Ставрополья. А весь объем денег, привлеченных банками, достиг 355,8 млрд рублей (+ 13,3% за год).

ИСТОЧНИК KP.RU