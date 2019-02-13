Пожилой ставрополец прятал дома боеприпасы и оружие покойного отца

13 Февр. 11:42 2019-02-13T11:42:53+03:00

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В ставропольском селе Новопавловск 64-летний местный житель незаконно хранил дома оружие и боеприпасы. В комнате пенсионер прятал охотничью винтовку, охотничье гладкоствольное ружье, а в подвале - две пневматические винтовки (пригодна для выстрелов только одна), 149 патронов и пять банок с бездымным порохом. Все уже изъяли полицейские.

- В настоящее время по изъятым предметам в окружном отделе полиции проводится баллистическая экспертиза, - рассказали "КП" в пресс-службе МВД СК. - Гражданин доставлен в отдел внутренних дел, где пояснил, что оружие и боеприпасы ему достались от покойного отца.

На пожилого мужчину завели дело по статье"незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/691578" frameborder="0"></iframe> У пенсионера на Ставрополье изъяли оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU