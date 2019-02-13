Пожилой ставрополец прятал дома боеприпасы и оружие покойного отца
В ставропольском селе Новопавловск 64-летний местный житель незаконно хранил дома оружие и боеприпасы. В комнате пенсионер прятал охотничью винтовку, охотничье гладкоствольное ружье, а в подвале - две пневматические винтовки (пригодна для выстрелов только одна), 149 патронов и пять банок с бездымным порохом. Все уже изъяли полицейские.
- В настоящее время по изъятым предметам в окружном отделе полиции проводится баллистическая экспертиза, - рассказали "КП" в пресс-службе МВД СК. - Гражданин доставлен в отдел внутренних дел, где пояснил, что оружие и боеприпасы ему достались от покойного отца.
На пожилого мужчину завели дело по статье"незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
У пенсионера на Ставрополье изъяли оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU