В Невинномысске на Масленицу испекут разноцветные блинчики
Кульминацией масленичных гуляний в Невинномысске станет угощение горожан необычными блинами. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, разноцветный символ праздника можно будет попробовать 10 марта в парке "Шерстяник".
Согласно имеющейся информации, планируется испечь блины в красном, синем, желтом и зеленом цветах.
Кстати, также в парке организуют специальные фотозоны, где каждый желающий может сделать снимок своих детей и поучаствовать в городском фотоконкурсе. За лучшие кадры будут вручены подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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