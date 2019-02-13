В Невинномысске на Масленицу испекут разноцветные блинчики

13 Февр. 13:44 2019-02-13T13:44:07+03:00

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Кульминацией масленичных гуляний в Невинномысске станет угощение горожан необычными блинами. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, разноцветный символ праздника можно будет попробовать 10 марта в парке "Шерстяник".

Согласно имеющейся информации, планируется испечь блины в красном, синем, желтом и зеленом цветах.

Кстати, также в парке организуют специальные фотозоны, где каждый желающий может сделать снимок своих детей и поучаствовать в городском фотоконкурсе. За лучшие кадры будут вручены подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU