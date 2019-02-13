2019-02-13T13:44:07+03:00
Общество

В Невинномысске на Масленицу испекут разноцветные блинчики

Для горожан организуют большой праздник
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кульминацией масленичных гуляний в Невинномысске станет угощение горожан необычными блинами. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, разноцветный символ праздника можно будет попробовать 10 марта в парке "Шерстяник".

Согласно имеющейся информации, планируется испечь блины в красном, синем, желтом и зеленом цветах.

Кстати, также в парке организуют специальные фотозоны, где каждый желающий может сделать снимок своих детей и поучаствовать в городском фотоконкурсе. За лучшие кадры будут вручены подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24