На Ставрополье полицейский предложил нарушителю "выкупить" права
В Арзгирском районе полицейский взят под вследствие за получение взятки. В декабре минувшего года сотрудник предложил помощь водителю, лишенного прав. Помощь была предложена не безвозмездная.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского МВД, в обмен на 30 тысяч рублей полицейский хотел выписать справку "об истечении срока действия административного наказания" и вернуть удостоверение.
- Через несколько дней мужчина, действуя в рамках операции, передал инспектору взятку, - добавили в ведомстве. - Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.
Взяточника уволили, а на месте его работы провели служебную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU