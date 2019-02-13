На Ставрополье полицейский предложил нарушителю "выкупить" права

13 Февр. 14:02 2019-02-13T14:03:05+03:00

За 30 тысяч сотрудник обещал выписать справку и вернуть удостоверение

Изменить размер текста: A A

В Арзгирском районе полицейский взят под вследствие за получение взятки. В декабре минувшего года сотрудник предложил помощь водителю, лишенного прав. Помощь была предложена не безвозмездная.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского МВД, в обмен на 30 тысяч рублей полицейский хотел выписать справку "об истечении срока действия административного наказания" и вернуть удостоверение.

- Через несколько дней мужчина, действуя в рамках операции, передал инспектору взятку, - добавили в ведомстве. - Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Взяточника уволили, а на месте его работы провели служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU