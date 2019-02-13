В Ессентуках объявили конкурс обрядовых масляничных чучел

13 Февр. 15:09 2019-02-13T15:09:10+03:00

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В городском ДК решили ускорить приход весны и объявили конкурс на самое креативное масляничное чучело. По языческим канонам кукла должна олицетворять уходящую зиму и все невзгоды холодных месяцев.

Традиционно чучел набивают тряпьем, рисуют им лицо, либо делают соломенную куклу. В ессентукском конкурсе ограничений в масляничных фантазиях не будет. Образцы можно делать из любого материала, ростом не более полуметра.

К участию приглашаются творческие, инициативные горожане. Заявки на конкурс и экспонаты ДК принимает до 4 марта. Все вопросы по телефону (87934) 6-44-24.

На Масленицу, 10 марта, на городском озере всех чучел выставят на всеобщее обозрение. После подведения итогов и выбора победителей авторы работ заберут их домой. Трое победителей получат призы – 50 билетов в кинотеатр «Дружба».

Главное чучело масляничного костра в Ессентуках сейчас в процессе подготовки. Его представят участникам гуляний 10 марта, программа проводов зимы в Ессентуках по традиции обещает быть насыщенной.

ИСТОЧНИК KP.RU