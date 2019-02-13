У напавших на отделение почты в Ингушетии нашли тайник с оружием

13 Февр. 15:35 2019-02-13T15:35:06+03:00

Его указал один из задержанных грабителей

Изменить размер текста: A A

Совершившие вооруженный налет на почту в Карабулаке (Ингушетия) прятали оружие в тайнике. Полицейские узнали о нем от одного из задержанных грабителей. Им является 29-летний парень из селения Плиево.

- В указанном месте сотрудники полиции обнаружили четыре пистолета, автомат, несколько патронов к оружию и ручную гранату, - рассказали полицейские республиканского МВД.

Напомним, само нападение произошло в конце минувшей недели вечером. Несколько вооруженных мужчин в масках ворвались на почту и потребовали деньги. Сотрудница вызвала охрану. Подоспевший на место сотрудник ЧОПа получил тяжелое ранение. Грабители уехали с 400 тысячами рублей. На сегодня, всех пятерых задержали. Им инкриминируется "Покушение на убийство", "Разбой" и "Незаконный оборот оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU