У напавших на отделение почты в Ингушетии нашли тайник с оружием
Совершившие вооруженный налет на почту в Карабулаке (Ингушетия) прятали оружие в тайнике. Полицейские узнали о нем от одного из задержанных грабителей. Им является 29-летний парень из селения Плиево.
- В указанном месте сотрудники полиции обнаружили четыре пистолета, автомат, несколько патронов к оружию и ручную гранату, - рассказали полицейские республиканского МВД.
Напомним, само нападение произошло в конце минувшей недели вечером. Несколько вооруженных мужчин в масках ворвались на почту и потребовали деньги. Сотрудница вызвала охрану. Подоспевший на место сотрудник ЧОПа получил тяжелое ранение. Грабители уехали с 400 тысячами рублей. На сегодня, всех пятерых задержали. Им инкриминируется "Покушение на убийство", "Разбой" и "Незаконный оборот оружия".
ИСТОЧНИК KP.RU