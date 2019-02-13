На Ставрополье заживо сгорели 15 собак
В станице Марьинская (Кировский городской округ) заживо сгорели 15 собак. Животные ждали хозяев дома, когда пожар охватил комнаты. Произошло ЧП 12 января около 13.30.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ПАСС СК, соседи не сразу заметили огонь, в итоге дом сгорел дотла. Приехавшим владельцам оставалось лишь наблюдать за тем, как догорает их жилье, а пожарные пытаются его хоть сколько-нибудь спасти.
- Обеспокоенные домочадцы просили спасти комнату с документами, но было уже поздно: у здания обрушилась крыша, - вспомнил водитель пожарного автомобиля ПЧ №188 ПАСС СК станицы Зольская Кировского городского округа Владимир Гаенко.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU