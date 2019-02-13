МВД изъяло восхитившие Илона Маска «Жигули-наоборот»

13 Февр. 16:12 2019-02-13T16:12:05+03:00

Восхитившие жителей и Илона Маска «Жигули-наоборот» не оценили полицейские

Водителя привлекли к административной ответственности за три нарушения

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Ставропольский самоделкин, чьи «Жигули-наоборот» восхитили основателя Tesla, миллиардера Илона Маска, лишился своего авто. Стражи порядка посчитали изменения конструкции слишком опасными.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, сейчас уникальный автомобиль помещён на штраф-стоянку.

Впервые ролик полицейские увидели в социальных сетях. Усмотрев на нём сразу три нарушения, стражи порядка поспешили привлечь самоделкина к ответственности. Оказалось, что за рулём находился 18-летний житель Невинномысска Сергей Артюшенко.

— Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, несанкционированные изменения конструкции автомобиля и отсутствие страхового полиса, — говорится в сообщении.

Напомним, что утром в среду чудо-машиной заинтересовался сам Илон Маск. «Жигули-наоборот» очень насмешили изобретателя. А сам Сергей Артюшенко в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал, что машину он умудрился собрать за два дня и заметил, что его творение полицейские обещали вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU