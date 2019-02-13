В Ингушетии на скамью подсудимых сядет экс-глава минэкономики

13 Февр. 16:21 2019-02-13T16:21:51+03:00

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Против бывшего 46-летнего главы минэкономики Ингушетии утвердили обвинительное заключение. Ему вменяют причинение ущерба казне в размере 27 млн рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Генпрокуратуры России, бюджет республики потерял деньги из-за незаконной выдачи высокопоставленным чиновником свидетельства молочной фирме.

По версии следствия, министерство имущественных и земельных отношений республики в феврале 2015 года заключило соглашение об аренде земли в 13 млн квадратов с компанией "Молоко Ингушетии". А в марте на 5 лет арендовало этому же бизнесмену мясомолочный комплекс на 800 голов скота. Общий годовой размер арендной платы определили в сумму более 13,5 млн рублей.

Но уже в апреле на тот момент действующий министр экономразвития выдает ООО "Молоко Ингушетии" свидетельство, по которому за фирмой закрепляется статус инвестора, что дает компании право не платить 95% аренды за государственную землю и вообще ничего не платить за арендованные здание и оборудование. Решение чиновник принял незаконно.

- Таким образом, бюджету Республики Ингушетия был причинен материальный ущерб, выразившийся в неполном внесении ООО "Молоко Ингушетии" за период 2015-2017 платежей за аренду земельного участка и мясомолочного комплекса, на общую сумму более 27,5 млн рублей, - сообщили в ведомстве. -

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Республики Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU