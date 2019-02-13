В Дагестане при столкновении трех автомобилей погиб человек
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В Махачкале, в районе универсального магазина «Киргу», 13 февраля произошло крупное ДТП.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД Дагестана, на участке дороги столкнулись три автомобиля: «КамАЗ», «Мерседес – Бенц Вито» и грузовая «ГАЗель».
В результате столкновения погиб один человек и еще один пострадал. Авария произошла по причине несоблюдения дистанции всеми тремя водителями.
Пострадавший находится в тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице. Ему оказывают помощь медики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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