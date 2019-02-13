Автоинспекторы Ставрополья помогли вовремя доставить ребенка в больницу

13 Февр. 18:00 2019-02-13T18:00:40+03:00

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Накануне к наряду ДПС в городе Михайловске подбежала взволнованная женщина, которая сообщила, что ребенку в автомобиле стало неожиданно плохо. 5-летняя девочка жаловалась на нетерпимые боли в животе и плакала.

Родители попросили автоинспекторов сопроводить их в детскую краевую больницу, так как короткого пути они не знают, а на дорогах могут быть пробки.

Оценив положение, сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автомобиль в больницу, прямо к приемному покою. Полицейские оставили свои телефоны матери девочки, чтобы она потом сообщила о самочувствии ребенка.

Через несколько часов со словами благодарности позвонила женщина и сообщила, что у дочери случился острый приступ аппендицита, ребенка прооперировали, и сейчас угрозы ее жизни нет. На следующую смену наряд ДПС навестил своих подопечных в больнице, дорожные инспекторы пожелали девочке скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU