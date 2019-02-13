В ДТП в Пятигорске погиб 45-летний водитель

13 Февр. 20:30 2019-02-13T20:30:56+03:00

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В курортной зоне Пятигорска в результате лобового столкновения с внедорожником погиб водитель легкового автомобиля.

По предварительной версии, 13 февраля на Бульваре Гагарина вблизи местной достопримечательности «Эолова Арфа» водитель автомобиля «Ренж Ровер» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено Меган».

От полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Рено», 45-летний житель станицы Мариинская. За рулем внедорожника находился 46-летний местный житель, который получил в ДТП травму руки.

Сейчас его осматривают врачи, также в больнице он пройдет процедуру медицинского освидетельствования на предмет опьянения. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU