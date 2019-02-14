В Дагестане бизнесмен украл при строительстве школе 33 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-14T08:30:09+03:00

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Следственные органы возбудили дело о мошенничестве в отношении директора дагестанского ООО "Источник".

Компании , которая выступила подрядчиком при строительстве средней школы в селе Бежта Цунтинского района, было выделено 160 млн 910 тыс. рублей для строительства учебного заведения.

С 2008 по 2014 годы директор составил подложные акты и справки о выполненных работах, отразив в них завышенные объемы строительных работ на 4 млн рублей, а также завышенные стоимость выполненных работ на 29 млн 148 тысяч.

В итоге общая сумма превысила стоимость выполненных работ на 33 млн 70 тыс. рублей, которых руководитель использовал по своему усмотрению. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество) УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU