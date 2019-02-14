Ставропольские инспекторы ДПС спасли замерзавшего на трассе водителя

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-14T08:56:24+03:00

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Поздно ночью 13 февраля при патрулировании автодороги «Курская – Горнозаводской» наряд ДПС Ставропольского края заметил одиноко стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ» без аварийных огней. Автоинспекторы остановились и подошли к машине.

Как оказалось, в пути движения в автомобиле случилась неполадка в двигателе. Припарковавшийся на обочине автолюбитель завести мотор уже не смог. При минусовой температуре и ветреной погоде салон быстро остыл, ждать помощи шоферу было неоткуда.

Пока инспекторы проверяли, какая поломка случилась с автомобилем, озябшего водителя посадили греться в патрульную машину. В течение часа автоинспекторы пытались починить неисправность, после чего на тросе отбуксировали машину к ближайшей станции технического обслуживания. Вызвав по телефону сотрудников СТО, полицейские попросили их оказать техническую помощь водителю. Что и было сделано.

Уже через несколько часов мужчина смог продолжить движение на исправном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU