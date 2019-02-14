В Ингушетии чиновник растратил почти 50 млн "бюджетных" рублей
Чиновник из администрации Малгобека (Ингушетия) попал под подозрение в растрате 48 млн рублей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, полицейские установили, что 49-летний сотрудник незаконно перечислил средства ресурсоснабжающей организации.
- С декабря 2016 года по октябрь 2017-го чиновник переводил выделенные на благоустройство Малгобека бюджетные деньги унитарному предприятию, которое находится в его оперативном подчинении, в счет погашения кредиторского долга, - сообщили правоохранители.
Материалы проверки МВД передали в следственный комитет.
Напомним, ранее за превышение должностных полномочий завели дело на главу Малгобека Шарпудина Мамилова.
ИСТОЧНИК KP.RU