2019-02-14T10:33:59+03:00
Происшествия

Ставрополец попытался подкупить судью и попал под следствие

Парень хотел решить проблему с лишением водительского удостоверения
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе по статье "покушение на дачу взятки" завели дело на 26-летнего местного жителя. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, парень попытался подкупить судью.

- По данным следствия, в октябре 2018 года подозреваемого лишили водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. После этого мужчина обратился к своему представителю с просьбой передать судье 50 тысяч рублей за удовлетворение его жалобы на решение мирового судьи, - сообщили в ведомстве. - О данной просьбе представитель сообщил в полицию.

При передаче денег "представителю" парня задержали. Ему грозит штраф или тюремный срок в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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