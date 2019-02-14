2019-02-14T11:45:51+03:00
Общество

Пока в России инфляция, в Дагестане продукты дешевеют

А вот Карачаево-Черкесия в лидерах по темпам роста цен
Андрей ЗОБОВ
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Цены в Дагестане почти не выросли, а на некоторые категории продуктов — и вовсе упалиЦены в Дагестане почти не выросли, а на некоторые категории продуктов — и вовсе упалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Дагестане и Ингушетии цены на продукты растут медленнее, чем во всей России. А некоторые продукты и вовсе дешевеют. Об этом сообщают специалисты из Росстата, посчитавшие темпы инфляции в регионах за первый месяц 2019 года.

Так оказалось, что в среднем по РФ инфляция составила 1%, а в Дагестане и Ингушетии цены повысились всего на 0,7%. Негативный показатель продемонстрировали другие регионы СКФО: например в Ставропольском крае эта цифра равна 1,1%, а в Карачаево-Черкесии — 1,4%. Республика находится в списке абсолютных лидеров по темпам роста цен, вместе с Хабаровским краем, Брянской и Волгоградской областями.

При этом продукты питания по стране стали дороже на 1,3%, тогда как в Дагестане они подорожали лишь на 0,9%, а в Ингушетии — на 1,1%. Для сравнения показатель Ставропольского края — 1,5%.

При этом цены на непродовольственные товары в Дагестане и вовсе упали по сравнению с декабрём 2018. При общем подорожании по России на 0,6% в республике зафиксировали удешевление на 0,1%. В Ингушетии зафиксирован рост цен на 0,3%, на Ставрополье — на 0,5%.

А вот платные услуги на Северном Кавказе подорожали больше, чем по стране. При среднем показателе роста в 1,1% в Дагестане они поднялись на целых 1,5%, а на Ставрополье на 1,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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