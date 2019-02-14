2019-02-14T12:04:02+03:00
Общество

Минздрав Кабардино-Балкарии проверяет больницы после скандала с грязными матрацами

Соответствующие фото выложил в сеть пациент инфекционного отделения
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсетиФото: Евгения СОКОРЕВА
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Разлетевшиеся по сети скандальные фото с грязными больничными матрацами в ЦРБ Майского района КБР привлекли внимание республиканского минздрава. Кошмар, запрятанный под простынями, показал пациент инфекционного отделения.

- В связи с этой информацией, в больнице провели проверку с участием представителей Управления государственного контроля администрации главы Кабардино-Балкарии и республиканского минздрава, - сообщили в местном министерстве здравоохранения. - В ходе проверки установлено, что пятна на матрацах появляются в результате их обработки в высокотемпературном стерилизаторе после использования. Закупки новых матрацев производятся регулярно, в 2018 году были закуплены матрацы для хирургического, гинекологического и терапевтического отделений.

В ведомстве отмечают, что на складе лежат новые матрацы и матрацы с гигиеническими чехлами. Почему их не используют, спросят с начальства больницы.

- По итогам проверки будут приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания к ответственным сотрудникам. Кроме того в медицинских учреждениях республики проведут аналогичные проверки и заменят изношенный мягкий инвентарь, - добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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