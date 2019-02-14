2019-02-14T12:27:22+03:00
Происшествия

В Ставрополе за эгоистичную парковку на иномарку вылили ведро краски

Водителю неоднократно советовали не бросать машину где попало
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: СОЦСЕТИ
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Вечером 12 февраля жильцы ставропольской многоэтажки на Тухачевского 7/2 вылили на иномарку соседа ведро фиолетовой краски. Свою машину тот неоднократно парковал где попало, тем самым, со слов жителей, причиняя неудобства остальным.

На этот раз авто "Hyundai" водитель оставил перед мусоропроводом рядом с подъездом. Тогда от советов и просьб недовольные и перешли к действию.

Впрочем, не все ставропольцы поддержали "карателей". За хозяина иномарки заступились другие автолюбители, посчитав, эту меру перевоспитания слишком жесткой. А вот пешеходам идея понравилась. Говорят, в следующий раз автовладельцы предпочтут эгоистичной парковке парковку в разрешенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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