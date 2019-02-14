Медленно и беспощадно: ставрополец до смерти захлопал любимую выбивалкой для ковра

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-14T12:50:03+03:00

Чтобы подумать о содеянном, у мужчины будет восемь лет в колонии строгого режима

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В Георгиевске произошло самое медленное и странное убийство: молодой мужчина до смерти захлопал любовницу выбивалкой для ковра. Георгиевский городской суд оценил преступление восемью годам колонии строгого режима.

Всё произошло в мае 2018 года. Парочка сидела дома в Георгиевске. Выпивали, травили байки. Но, подвыпив, мужчина стал нарываться на скандал. Возлюбленная тоже оказалась не из робкого десятка и ответила ему жёстко. Разгорелся скандал.

Кульминацией ссоры ожидаемо стала драка. Но средство для наказания нерадивой женщины мужчина выбрал самое необычное — он стал стегать девушку полимерной хлопушкой для выбивания ковров. Добил традиционно — руками, ногами и всем, что под руку попалось.

Возлюбленная скончалась на месте, а раздражительный любовник попал под статью. Георгиевский городской суд признал его виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU