Первый вопрос на Российском инвестиционном форуме - про ТЭК Дагестана

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-14T13:33:05+03:00

На площадке «Россетей» прошел «круглый стол», который объединил единой тематикой энергетиков и глав субъектов регионов России

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Вел мероприятие министр энергетики РФ Александр Новак. Тема - «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». От СКФО присутствовали главы Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополья. С каждым из глав руководитель МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев предварительно встретился и провел беседу о формате участия.

В рамках форума на площадке «Россетей» прошла официальная встреча, посвященная решению проблем в топливно-энергетическом комплексе Дагестана. В ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Россетей» Павел Ливинский, глава РД Владимир Васильев и гендиректор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев.

Владимир Васильев поблагодарил энергетиков за работу и мероприятия, которые были проведены в рамках Всероссийских учений летом 2018 года на территории республики. Глава региона обозначил ряд глобальных и точечных вопросов в сфере ТЭК, которые необходимо решать комплексно.

Александр Новак еще раз акцентировал внимание на результатах Учений:

- Это, действительно, очень важное мероприятие, которое, кстати, было впервые проведено именно на территории этой республики. Результат в тех районах, где Учения проводились, всех порадовал. Между тем, чтобы ситуацию в ТЭК Дагестана исправить, необходимо преодолеть ряд проблем.

Далее федеральный министр напомнил о необходимости исполнения решений, которые в том числе касаются платежной дисциплины:

- Основные проблемные регионы - Дагестан и Чечня. Показатель 100-процентной оплаты в этих регионах за электроэнергию и газ никогда не исполнялись. Еще одна серьезная проблема - высокие потери электроэнергии в сетях. И ее не преодолеть без ряда важных мер, в числе которых приведение к экономически обоснованным нормативы потребления электроэнергии.

Поддержал министра гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский, который напомнил о том, что в результате учений потери электроэнергии на территории Дагестана снижены с 40% до 32%.

Комментируя итоги встречи, руководитель МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев сказал: - В процессе выработки дальнейших мер по решению проблем электросетевого комплекса Дагестана участники диалога договорились о выработке единой позиции в вопросах преодоления кризиса платежей в системе ЖКХ, а также о поэтапном наведении порядка с тарифами и нормативами энергопотребления.

ИСТОЧНИК KP.RU