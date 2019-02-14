2019-02-14T15:18:39+03:00
Происшествия

В Ингушетии сгорел огромный "Строймаркет"

Огонь охватил больше 2 тыс квадратов
Евгения СОКОРЕВА
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В Малгобекском районе Ингушетии, рядом с поселениями Новый-Редант и Зязиков-Юрт, сгорел "Строймаркет" площадью более 2 тысяч квадратов.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, одноэтажное здание вспыхнуло сегодня после полуночи.

- Пострадавших нет. Локализация - 00.30, ликвидация - 00:45. Нарушений требований технического регламента не допущено.

На место происшествия выезжали от Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия 36 человек и 11 единиц техники, - сказали в аварийной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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