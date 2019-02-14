2019-02-14T16:41:46+03:00
Происшествия

В КБР задержаны семь грузовиков с нелегальным спиртом

Михаил ЮЖНЫЙ
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Незаконную перевозку медицинского спирта пресекли в Кабардино-Балкарии. Факт перевозки этанола крепостью 95% под видом лекарственных препаратов при проверке транспорта установили представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

В семи большегрузных автомобилях обнаружено 180 тонн медицинского спирта. Сведения о производстве и обороте данной продукции не были зафиксированы, что свидетельствует о предполагаемом дальнейшем использовании жидкости в качестве сырья для производства нелегального алкоголя.

Медицинский спирт и грузовики сейчас арестованы. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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