2019-02-14T17:58:04+03:00
Экономика

Ставрополье попало в десятку лучших хозяйств России по производству зерновых

Об этом сообщили на еженедельного совещании в минсельхозе региона
Евгения СОКОРЕВА
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Ставрополье вошло в 10-ку лучших хозяйств России по производству зерновых культур. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минсельхоза после проведения еженедельного совещания. Говорили на собрании об отрасли растениеводства в 2018 году и планах на 2019-й.

- В рейтинг лучших хозяйств по производству зерновых культур из 80 регионов входят два Ставропольских хозяйства - это ООО СХП «Победа» Красногвардейского района и СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района. Причем колхоз «Казьминский» в рейтинге занимает первое место по урожайности, - отметил заместитель министра сельского хозяйства края Андрей Олейников.

По данным ставропольского министерства сельского хозяйства, по валовому сбору зерна в России зафиксировали снижение к уровню 2017 года на 16%, но в Ставропольском крае, при этом, показатель упал только на 11%.

- А по сахарной свёкле в стране объем производства снижен на 14%, в крае на 26%, при этом выход сахара составил 290 тыс. тонн, что на уровне 2017 года, - добавили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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