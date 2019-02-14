Суд оставил под стражей сенатора Дерева от Карачаево-Черкесии

СЕГОДНЯ 20:53 2019-02-14T20:53:42+03:00

Парламентария подозревают в мошенничестве на 110 миллионов рублей

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Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Вячеславу Дереву по делу о мошенничестве на 110 миллионов рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе суда.

Представитель прокуратуры настаивал на изменении меры пресечения. Причиной для этого стало плохое самочувствие подозреваемого Дерева. Однако обвинение настояло, что сенатор обладает слишком большим влиянием, чтобы отпускать его из-под стражи.

Таким образом Басманный суд принял решение о продлении срока ареста до 6 марта текущего года.

Напомним, что экс-сенатора задержали в марте 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве при возмещении налога на добавочную стоимость. По версии следствия, парламентарий владеет частью акций фирм «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий». Он создал преступную группу, которая с помощью махинаций обманула налоговую и незаконно вернула 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU