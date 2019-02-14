"Россети" построит новые энергообъекты на Ставрополье

СЕГОДНЯ 21:06 2019-02-14T21:06:05+03:00

Об этом заявили на Всероссийском форуме в Сочи

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Сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи компании "Россети" и "МРСК Северного Кавказа" обсудили с губернатором Ставропольского края перспективы сотрудничества. Обращаясь к главе крупнейшей электросетевой организации Павлу Ливинскому, Владимир Владимиров попросил помочь стремительно развивающемуся краю и создать дополнительные энергообъекты. Губернатор отметил тесное взаимодействие с энергетиками и подчеркнул, что Ставрополье остро нуждается в поддержке "Россетей", поскольку, например, в Красногвардейском районе и на производстве искусственных сапфиров мощности уже не достает.

- Хотел бы поддержать губернатора, - добавил по теме гендиректор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев. - В край заходят инвесторы, и мы совместно изучили буквально каждый заявленный объект и подтверждаем, что ряд из них нуждается в срочной реконструкции и модернизации.

Кроме того, ряд объектов сегодня нуждается в реконструкции. Например, в Ставрополе, Кавминводах, Красногвардейском и Новоалександровском районах.

Прямо на форуме глава "Россетей" пообещал Ставропольскому краю оказать поддержку. Павел Ливинский поручил специалистам изучить вопрос, продумать источники финансирования и сформировать список нуждающихся в ремонте и переоборудовании энергообъктов.

- Поможем! Начинаем проектировать, работать! - заключил руководитель "Россетей".

ИСТОЧНИК KP.RU