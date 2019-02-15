Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи
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Во Владикавказе местные полицейские арестовали преступника из Сочи.
34-летний подозреваемый был объявлен в федеральный розыск за вымогательство в особо крупном размере на территории Сочи. Велся его розыск по всей России.
Полицейские задержали нашли и задержали скрывавшегося мужчину на одной из центральных улиц Владикавказа вместе с коллегами из спецподразделения «Гром».
После подозреваемого передали в управление МВД города Сочи. Сейчас идет выяснение подробностей всех совершенных им преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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