2019-02-15T09:30:36+03:00
Происшествия

Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи

Михаил ЮЖНЫЙ
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Во Владикавказе местные полицейские арестовали преступника из Сочи.

34-летний подозреваемый был объявлен в федеральный розыск за вымогательство в особо крупном размере на территории Сочи. Велся его розыск по всей России.

Полицейские задержали нашли и задержали скрывавшегося мужчину на одной из центральных улиц Владикавказа вместе с коллегами из спецподразделения «Гром».

После подозреваемого передали в управление МВД города Сочи. Сейчас идет выяснение подробностей всех совершенных им преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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