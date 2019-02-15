На Ставрополье полицейский систематически покрывал нарушителей за взятки
В Шпаковском районе старший инспектор контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД России по Ставропольскому краю попался на систематических взятках. За деньги полицейский «покрывал» целую фирму.
Следствие считает, что впервые деньги страж порядка взял в конце 2015. С этого времени ему систематически выплачивали от 40 до 70 тысяч рублей. За взятки он должен был обеспечить беспрепятственное движение по дорогам края автомобилей одного из перевозчиков горюче-смазочных материалов. Договорённость включала в себя игнорирование нарушений ПДД, допущенных водителями предприятия.
На время расследования суд поместил стража порядка под домашний арест. Ему грозит от трёх до восьми лет колонии. Уголовное дело возбудили и против посредницы, годами передававшей деньги.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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