2019-02-15T12:07:55+03:00
Общество

В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений

Поддержать проект «Еврохима» на региональном уровне пообещал губернатор Ставрополья
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В Невинномысске, на территории индустриального парка, АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» собирается построить высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений.

Предполагается, что в центре будут хранить, упаковывать и отгружать удобрения, произведенные компанией,а также продукцию других производителей. Стоимость объекта - 1,16 млрд рублей.

О том, что столь важный для края проект поддержат власти Ставрополья, губернатор края Владимир Владимиров заявил на Российском инвестиционном форуме, который сейчас проходит в Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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