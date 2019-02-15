В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-15T12:07:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске, на территории индустриального парка, АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» собирается построить высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений.

Предполагается, что в центре будут хранить, упаковывать и отгружать удобрения, произведенные компанией,а также продукцию других производителей. Стоимость объекта - 1,16 млрд рублей.

О том, что столь важный для края проект поддержат власти Ставрополья, губернатор края Владимир Владимиров заявил на Российском инвестиционном форуме, который сейчас проходит в Сочи.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU