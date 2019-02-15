Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии
Деньги направят в Моздокский район
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В 2019 году на развитие Моздокского района Северной Осетии, самого отдаленного района республики, потратят 1,2 млрд рублей.
Об этом глава региона сказал на Российском форуме в Сочи.
- Средства потратят на дороги, строительство школы, детских садов и пристроек к детским садам, - отметил Вячеслав Битаров.
Деньги также направят на реконструкцию поликлиники и решение проблем с водоснабжением. Еще часть средств пойдет на создание прямого транспортного сообщения Владикавказа с Моздоком. Сегодня в отдаленный район можно попасть только через другие республики.
ИСТОЧНИК KP.RU