2019-02-15T12:04:55+03:00
Экономика

Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии

Деньги направят в Моздокский район
Евгения СОКОРЕВА
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В 2019 году на развитие Моздокского района Северной Осетии, самого отдаленного района республики, потратят 1,2 млрд рублей.

Об этом глава региона сказал на Российском форуме в Сочи.

- Средства потратят на дороги, строительство школы, детских садов и пристроек к детским садам, - отметил Вячеслав Битаров.

Деньги также направят на реконструкцию поликлиники и решение проблем с водоснабжением. Еще часть средств пойдет на создание прямого транспортного сообщения Владикавказа с Моздоком. Сегодня в отдаленный район можно попасть только через другие республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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