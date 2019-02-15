Ессентучане привезли 7 золотых медалей из Москвы

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-15T11:36:07+03:00

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13 единборцев из Ессентуков в составе команды Ставропольского края приняли участие в чемпионате Федерации СБИ ММА ориентал России, который проходил в Москве с 8 по 10 февраля. Возраст участников и участниц - от 13 лет. Бои проходили в 7 дисциплинах «мма-элит»/(миксфайт), «учкур»/(шут-файт), «мма-лайт»/(лайт-файт), «мма-сэйф GI», «мма-сэйф no GI», «мма-тактик GI»/(тактик-файт GI), «мма-тактик no GI»/(тактик-файт GI).

Как отметил президент Федерации ММА Роман Юмагуен, смешанные боевые искусства - ММА - на данный момент являются самыми популярными. Федерация ММА продолжает развиваться, входит в несколько международных организаций и проводит турниры на высоком уровне. Чемпионат был посвящен Дню защитника Отечества и являлся отборочным на Кубок мира и чемпионат мира.

В турнире по смешанным единоборствам участвовали 20 регионов. По традиции, самые многочисленные команды представляли республики Северного Кавказа и Ставрополье. В результате поединков ессентучане увезли с турнира 11 медалей. 7 из них были золотыми.

Наград высшего достоинства удостоились Георгий Гулаксизов, Артем Вязгичев, Даниил Габоян, Яна Воронова, Наталья Линик, Алексей Сахно и Стелиос Асланиди. В общекомандном зачете Ставропольский край занял 2-е место, обеспечив нашей команде выход на чемпионат мира в Милане (Италия), который состоится 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU