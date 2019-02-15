Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-15T12:49:39+03:00

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Сбербанк заключил соглашение с АО «Арнест», которое в рамках Российского инвестиционного форума подписали зампредседателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Ирина Ткаченко и президент АО «Арнест» Алексей Сагал.

Соглашение предусматривает развитие экспортоориентированного производства алюминиевых баллонов на территории Ставропольского края, с использованием постимпортного финансирования, позволяющего снизить финансовую нагрузку проекта.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

- Соглашение открывает возможности для развития компании, а современные финансовые инструменты Сбербанка позволят смягчить финансовую нагрузку на проект.

Алексей Сагал, президент АО «Арнест»:

- Соглашение предусмотрено стратегией развития компании и будет содействовать развитию бизнеса АО «Арнест». В наших планах - сохранение лидерства на российском рынке за счет разработок в области высоких технологий и выход на новые зарубежные рынки, для чего необходимо стратегическое долговременное партнерство с надежными финансовыми институтами. Учитывая наш многолетний опыт сотрудничества с ПАО Сбербанк и его возможности, АО «Арнест» рассматривает Сбербанк как стратегического и надежного партнера.

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ИСТОЧНИК KP.RU