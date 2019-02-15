2019-02-15T13:18:54+03:00
Происшествия

В аварии с "Приорой" на Ставрополье погиб пешеход

Лихач снес 34-летнего парня, перебегавшего через дорогу
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Курском районе Ставропольского края под колесами "Лады Приоры" погиб 34-летний пешеход. Парень, со слов водителя, внезапно выскочил на дорогу. Вероятнее всего, пытался перебежать через дорогу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД региона, трагедия произошла 14 февраля в 8 часов вечера на 22 км дороги "Курская-Горнозаводское".

- Водитель выбрал небезопасную скорость, - добавили полицейские. - От полученных травм житель Курского района, скончался на месте. Световозвращающих элементов в одежде погибшего не было.

Отмечается, что за рулем отечественной легковушки находился 27-летний житель также Курского района. За последние пару лет его ни разу не штрафовали за нарушение ПДД.

- У обоих участников ДТП произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - добавили в ГИБДД.

Фото с места аварии от УГИБДД СК

Фото с места аварии от УГИБДД СК

ИСТОЧНИК KP.RU

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