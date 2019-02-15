В Минводах пьяный водитель устроил два ДТП, пытаясь удрать от полиции
В Минеральных Водах пьяный водитель подряд совершил два ДТП, пытаясь удрать от сотрудников Госавтоинспекции.
Накануне ночью наряд ДПС попытался затормозить лихача на «ВАЗ-2107», который на огромной скорости промчался мимо экипажа прямо по центральной улице города.
В результате трехминутной погони нарушитель врещался в другой автомобиль, а затем, не справился с управлением и допустил наезд на рекламный щит. К счастью, в автоавариях никто не пострадал.
Нарушителем оказался 37-летний пьяный местный житель. Как выяснилось, водительское удостоверение он никогда не получал. На мужчину было составлено несколько административных материалов – за нетрезвое вождение без прав, за оставление места автоаварии, за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.
Мужчине грозит до 15 суток административного ареста и штраф в 30 тысяч рублей. Сейчас водитель ожидает заседания суда для приятия решения о наказании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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