В Грозном откроют канатную дорогу длиной 2 км
Пропускную способность оценивают в тысячу пассажиров за час
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В Грозном появится канатная дорога протяженность более 2 км. По оценке инвесторов она привлечет в регион туристов и молодежь, а также снизит нагрузку на "традиционные" наземные автодороги.
Новость о создании данного объекта сообщил на Российском форуме в Сочи глава Грозного Ибрагим Закриев.
"Канатка" протянется от торгового комплекса "Минутка" к комплексу "Грозный-Сити". По ней, в среднем, будут передвигаться до тысячи пассажиров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU