2019-02-15T15:22:34+03:00
Экономика

В Грозном откроют канатную дорогу длиной 2 км

Пропускную способность оценивают в тысячу пассажиров за час
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Грозном появится канатная дорога протяженность более 2 км. По оценке инвесторов она привлечет в регион туристов и молодежь, а также снизит нагрузку на "традиционные" наземные автодороги.

Новость о создании данного объекта сообщил на Российском форуме в Сочи глава Грозного Ибрагим Закриев.

"Канатка" протянется от торгового комплекса "Минутка" к комплексу "Грозный-Сити". По ней, в среднем, будут передвигаться до тысячи пассажиров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя
Сбербанк приглашает ставропольцев на «Ипотечные субботы»
«ЕвроХим» реализует два масштабных проекта на Кубани
В Минводах пьяный водитель устроил два ДТП, пытаясь удрать от полиции
В аварии с "Приорой" на Ставрополье погиб пешеход
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест»
В Ставрополе выберут "Женщину года"
Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии
Ессентучане привезли 7 золотых медалей из Москвы
В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений
На Ставрополье полицейский систематически покрывал нарушителей за взятки
Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи
Ставропольские автоиснпекторы начнут тайную охоту на лихачей
"Россети" построит новые энергообъекты на Ставрополье
Суд оставил под стражей сенатора Дерева от Карачаево-Черкесии
Ставрополье попало в десятку лучших хозяйств России по производству зерновых
В КБР задержаны семь грузовиков с нелегальным спиртом
В Ингушетии сгорел огромный "Строймаркет"
Московские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч за угрозы ставропольцу
Первый вопрос на Российском инвестиционном форуме - про ТЭК Дагестана