«ЕвроХим» реализует два масштабных проекта на Кубани

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-15T16:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Мы уже писали о том, что в Невинномысске «ЕвроХим» построит высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений. И вот стало известно, что и в соседнем Краснодарском крае компания планирует реализовать два масштабных прооекта.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев подписал протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с администрациями Краснодарского края и Белореченского района. Предметом трёхстороннего документа стали намерения компании реализовать два масштабных проекта по комплексной модернизации и расширению производственных мощностей предприятия «ЕвроХим-Белореченские минудобрения».

Сроки реализации инвестиционных проектов - до 2022 года. Проекты предусматривают удвоение мощности производства минеральных удобрений на предприятии в городе Белореченск.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU