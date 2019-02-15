2019-02-15T16:07:33+03:00
Общество

«ЕвроХим» реализует два масштабных проекта на Кубани

Глава минерально-химической компании подписал протокол о намерениях с администрацией Краснодарского края
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мы уже писали о том, что в Невинномысске «ЕвроХим» построит высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений. И вот стало известно, что и в соседнем Краснодарском крае компания планирует реализовать два масштабных прооекта.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев подписал протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с администрациями Краснодарского края и Белореченского района. Предметом трёхстороннего документа стали намерения компании реализовать два масштабных проекта по комплексной модернизации и расширению производственных мощностей предприятия «ЕвроХим-Белореченские минудобрения».

Сроки реализации инвестиционных проектов - до 2022 года. Проекты предусматривают удвоение мощности производства минеральных удобрений на предприятии в городе Белореченск.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя
Сбербанк приглашает ставропольцев на «Ипотечные субботы»
В Грозном откроют канатную дорогу длиной 2 км
В Минводах пьяный водитель устроил два ДТП, пытаясь удрать от полиции
В аварии с "Приорой" на Ставрополье погиб пешеход
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест»
В Ставрополе выберут "Женщину года"
Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии
Ессентучане привезли 7 золотых медалей из Москвы
В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений
На Ставрополье полицейский систематически покрывал нарушителей за взятки
Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи
Ставропольские автоиснпекторы начнут тайную охоту на лихачей
"Россети" построит новые энергообъекты на Ставрополье
Суд оставил под стражей сенатора Дерева от Карачаево-Черкесии
Ставрополье попало в десятку лучших хозяйств России по производству зерновых
В КБР задержаны семь грузовиков с нелегальным спиртом
В Ингушетии сгорел огромный "Строймаркет"
Московские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч за угрозы ставропольцу
Первый вопрос на Российском инвестиционном форуме - про ТЭК Дагестана