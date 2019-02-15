Сбербанк приглашает ставропольцев на «Ипотечные субботы»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-15T17:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ипотека - это быстро и удобно!» - под таким девизом Сбербанк запускает в Ставропольском крае серию «Ипотечных суббот», которые пройдут в феврале и марте 2019 года.

Встречи запланированы на каждую первую и третью субботу месяца в 6 городах края: Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Минеральных Водах и Ессентуках. В них примут участие более 50 крупнейших агентств недвижимости и застройщиков Ставропольского края. Формат проведения будет интересен всем - и тем, кто только задумывается об ипотеке, и тем, кто уже подал заявку и находится в активном поиске жилья для покупки.

- Сбербанк регулярно проводит подобные акции, - отметила заместитель управляющего Ставропольским отделением Валентина Мишенькина. - Мы постоянно работаем над тем, чтобы жителям региона стало проще решить свой «квартирный» вопрос. Участники встреч получат квалифицированную консультацию по ипотеке, познакомятся с порталом «Домклик», смогут произвести предварительные расчеты платежей, подать ипотечную заявку, а также подобрать у партнеров банка выгодные варианты приобретаемого жилья и выставить на продажу свою квартиру.

Ближайшая «Ипотечная суббота» состоится 16 февраля с 11.00 до 15.00 в ипотечных центрах Сбербанка в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Минеральных Водах и Ессентуках.

Где пройдут встречи

- Ставрополь, ул. Ленина, 381;

- Михайловск, ул. Ленина, 121;

- Невинномысск, ул. Гагарина, 61;

- Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 21;

- Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 57 А;

- Ессентуки, ул. Кисловодская, 24 А.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU