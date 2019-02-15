В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя
В Ессентуках пострадавшая от грабителя местная жительница помогла полицейским поймать преступника. Незнакомец вырвал у женщины сумку, но та не растерялась и рванула вслед за похитителем. Она увидела в какую машину запрыгнул грабитель и в деталях рассказала о ней в отделении местного РОВД.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского МВД, произошло ограбление вечером на одной из улиц Ессентуков.
- Злоумышленником оказался 20-летний ранее судимый за кражи и другие преступления житель Кисловодска, - отметили в ведомстве. - Он признался в содеянном.
Ранее в полицию поступило заявление об аналогичном преступлении. Выяснилось, что к нему причастен этот же задержанный. На парня завели два уголовных дела по статье "Грабёж".
Съемка с камер наружного наблюдения: ограбление в Ессентуках.
ИСТОЧНИК KP.RU