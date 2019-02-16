На Ставрополье акушер отделалась штрафом за смерть новорожденного

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-16T10:02:21+03:00

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В Будённовске акушер-гинеколог заплатит 5 тысяч рублей за смерть новорожденного. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.

Подсудимая работала заведующей акушерским отделением Будённовской районной больницы. Зная, что роженица была отнесена к группе риска, она неправильно организовала ведение её родов.

Вечером врач уехала домой, а у пострадавшей начались роды. Но медик не подумала приехать в больницу, ведь по графику было не её дежурство, а лишь проконсультировала другую акушерку по телефону. Из-за этого новорожденный скончался.

Следствие посчитало врача виновным по статье «преступная халатность, ставшая причиной смерти человека». Однако медик ходатайствовала о назначении ей судебного штрафа вместо уголовного наказания. Пострадавшая женщина поддержала просьбу и суд согласился на эту меру.

— В соответствии со статьёй 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, — резюмировали в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU