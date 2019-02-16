В Дагестане шесть человек пострадали в крупной аварии

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-16T10:27:09+03:00

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В Дагестане на трассе произошла крупная авария. При столкновении четырёх машин пострадали шесть человек. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Авария произошла около 23:30 по московскому времени в пятницу.

— Это произошло на трассе в Карабудахкентском районе Дагестана. Здесь сначала врезались друг в друга две легковушки. Они зацепили ещё две ехавшие на большой скорости машины. Их вынесло в кювет, — говорится в сообщении.

В результате автокатастрофы различные травмы получили шесть человек. Прибывшая на место «Скорая» доставила их в больницу.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют причины аварии и степень вины её участников.

ИСТОЧНИК KP.RU