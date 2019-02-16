Пелагея выступит на День Победы в Пятигорске

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-16T11:45:14+03:00

Пелагея приедет в Пятигорск Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В администрации уверены, что праздник получится грандиозным

Изменить размер текста: A A

Известная фолк-исполнительница Пелагея Телегина выступит на праздновании Дня Победы в Пятигорске. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе городского муниципалитета.

— Подготовка к празднованию Дня Победы идёт полным ходом. По программе, главными событиями 9 мая будут традиционный парад Победы, факельное шествие «Память сердца», торжественный митинг и вечерний концерт, — уточнили в пресс-службе.

На последнем мероприятии и появится известная певица. Она исполнит несколько хитов военно-патриотического характера и народные песни из своего классического репертуара. Кроме того, предусмотрена обширная программа в городском Парке Победы.

Сообщается, что в программу вокальных выступлений в праздничный день также войдёт шоу школьных хоров. Дети выступят перед зданием горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU