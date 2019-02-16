2019-02-16T13:06:48+03:00
Общество

Из-за хищений пособников Арашуковых долги Дагестана за газ выросли на 8 миллиардов

За коррупционные преступления уже задержаны глава махачкалинского отделения «Межрегионгаза» и его заместитель
Андрей ЗОБОВ
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Долги дагестанцев за газ выросли на 8 миллиардов за 2 годаДолги дагестанцев за газ выросли на 8 миллиардов за 2 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за крупных хищений задолженность Республики Дагестан за газ в последние два года выросла на 8 миллиардов рублей. Глава региона Владимир Васильев связал это с деятельностью арестованного главы «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. Следствие считает, что функционер был в сговоре с сидящим в «Лефорово» «газовым королём» Северного Кавказа Раулем Арашуковым.

— За время работы Анастасова и его помощника Даниялбека Багаутдинова, которого тоже арестовали на днях, у нас серьёзно выросли долги за газ. Разбаланс и долг выросли на 8 миллиардов, то есть по 4 миллиарда за 2017 и 2018 годы, — сообщил Владимир Васильев в интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Напомним, что сейчас руководство республики работает непосредственно с руководителями «Газпрома», у которых и был похищен газ. Главной целью дагестанского правительства является списание части долга — денег, которые были начислены руководством «Газпром межрегионгаз Махачкала» фиктивно.

Напомним, что Владимира Анастасова задержали в середине декабря 2018 года. А 17 числа суд заключил главу «дочки» «Газпрома» под стражу по подозрению в махинациях на миллионы рублей. Кроме того, под следствие попал и его заместитель Даниялбек Багаутдинов, который, по мнению правоохранителей, принимал непосредственное участие в крупномасштабных хищениях.

Главу и замглавы ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» подозревают, помимо прочего, как соучастников преступного сообщества, созданного арестованным 30 января «газовым королём» Северного Кавказа Раулем Арашуковым. Сейчас бизнесмен «отдыхает» в московском изоляторе «Лефортово». Его обвиняют в хищениях газа на 31 миллиард рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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