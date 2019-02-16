2019-02-16T14:11:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье два человека сгорели в собственных постелях при пожаре

Причины возгорания устанавливают специалисты
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье в небольшом селе Весёлом Кочубеевского района ранним субботним утром погибли два человека. Они сгорели в собственных постелях при пожаре.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю, звонок с сообщением о возгорании поступил в 7:56 по московскому времени.

— Площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра. Пострадала одна жилая комната, вероятнее всего спальня. Однако после тушения пожара на месте происшествия были найдены тела двух человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительно причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Специалисты уточняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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