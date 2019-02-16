На Ставрополье два человека сгорели в собственных постелях при пожаре
На Ставрополье в небольшом селе Весёлом Кочубеевского района ранним субботним утром погибли два человека. Они сгорели в собственных постелях при пожаре.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю, звонок с сообщением о возгорании поступил в 7:56 по московскому времени.
— Площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра. Пострадала одна жилая комната, вероятнее всего спальня. Однако после тушения пожара на месте происшествия были найдены тела двух человек, — говорится в сообщении пресс-службы.
Предварительно причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Специалисты уточняют детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»