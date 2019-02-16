Бывший глава ФОМС Дагестана останется под стражей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-16T15:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский райсуд Махачкалы принял решение о продлении срока ареста бывшему главе Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеду Сулейманову. Чиновник подозревают в создании преступного сообщества, похитившего 210 миллионов рублей.

— Арест экс-главы ФОМС Магомеда Сулейманова продлён до 17 марта 2019 года, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

Напомним, что силовики задержали чиновника 17 августа 2018 года. Следователи считают, что бывший глава ФОМС ещё в 2010 году создал преступное сообщество, специализировавшееся на подделке документов об инвалидности. За взятки они оформляли фальшивые свидетельства на сроки от полугода до пожизненного.

В результате подтасовок тысячи дагестанцев получали пенсии по инвалидности без всяких на то оснований. Таким образом бюджету был причинён ущерб в 210 миллионов рубелей.

ИСТОЧНИК KP.RU