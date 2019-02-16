2019-02-16T15:52:16+03:00
Общество

Бывший глава ФОМС Дагестана останется под стражей

Суд продлил арест чиновника до 17 марта
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Советский райсуд Махачкалы принял решение о продлении срока ареста бывшему главе Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеду Сулейманову. Чиновник подозревают в создании преступного сообщества, похитившего 210 миллионов рублей.

— Арест экс-главы ФОМС Магомеда Сулейманова продлён до 17 марта 2019 года, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

Напомним, что силовики задержали чиновника 17 августа 2018 года. Следователи считают, что бывший глава ФОМС ещё в 2010 году создал преступное сообщество, специализировавшееся на подделке документов об инвалидности. За взятки они оформляли фальшивые свидетельства на сроки от полугода до пожизненного.

В результате подтасовок тысячи дагестанцев получали пенсии по инвалидности без всяких на то оснований. Таким образом бюджету был причинён ущерб в 210 миллионов рубелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коррупция Северный Кавказ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачаево-Черкесии убийца зарезал таксиста на заправке
В КБР силовики нашли у старика целый арсенал оружия
На Ставрополье два человека сгорели в собственных постелях при пожаре
Из-за хищений пособников Арашуковых долги Дагестана за газ выросли на 8 миллиардов
Пелагея выступит на День Победы в Пятигорске
В Дагестане шесть человек пострадали в крупной аварии
На Ставрополье акушер отделалась штрафом за смерть новорожденного
В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя
Сбербанк приглашает ставропольцев на «Ипотечные субботы»
«ЕвроХим» реализует два масштабных проекта на Кубани
В Грозном откроют канатную дорогу длиной 2 км
В Минводах пьяный водитель устроил два ДТП, пытаясь удрать от полиции
В аварии с "Приорой" на Ставрополье погиб пешеход
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест»
В Ставрополе выберут "Женщину года"
Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии
Ессентучане привезли 7 золотых медалей из Москвы
В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений
На Ставрополье полицейский систематически покрывал нарушителей за взятки
Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи
Ставропольские автоиснпекторы начнут тайную охоту на лихачей
"Россети" построит новые энергообъекты на Ставрополье
Суд оставил под стражей сенатора Дерева от Карачаево-Черкесии
Ставрополье попало в десятку лучших хозяйств России по производству зерновых
В КБР задержаны семь грузовиков с нелегальным спиртом
В Ингушетии сгорел огромный "Строймаркет"
Московские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч за угрозы ставропольцу
Первый вопрос на Российском инвестиционном форуме - про ТЭК Дагестана