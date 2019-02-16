В КБР силовики нашли у старика целый арсенал оружия
В Кабардино-Балкарии правоохранители обнаружили оружейный склад у 58-летнего мужчины. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.
От собственного источника правоохранители узнали, что у пожилого мужчины может храниться огнестрельное оружие. На обыск полицейские отправились в сопровождении бойцов ОМОН.
В результате у старика нашли целый арсенал: винтовку с оптическим прицелом, россыпь патронов и другие боезапасы. В ведомстве уточнили, что нарезное оружие самоделкин смастерил сам из частей винтовки Мосина. Экспертиза подтвердила, что оружие находилось в полной боеготовности.
Против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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