В КБР силовики нашли у старика целый арсенал оружия

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-16T16:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кабардино-Балкарии правоохранители обнаружили оружейный склад у 58-летнего мужчины. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

От собственного источника правоохранители узнали, что у пожилого мужчины может храниться огнестрельное оружие. На обыск полицейские отправились в сопровождении бойцов ОМОН.

В результате у старика нашли целый арсенал: винтовку с оптическим прицелом, россыпь патронов и другие боезапасы. В ведомстве уточнили, что нарезное оружие самоделкин смастерил сам из частей винтовки Мосина. Экспертиза подтвердила, что оружие находилось в полной боеготовности.

Против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU