2019-02-16T17:58:52+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии убийца зарезал таксиста на заправке

После задержания подозреваемый сознался в преступлении
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Карачаево-Черкесии мужчина зарезал таксиста на заправке. После задержания преступник раскаялся и сознался в совершённом.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, убийство произошло утром в субботу на автозаправке по улице Курортной в городе Усть-Джегута. Прохожие обнаружили в авто Daewoo Nexia тело с множественными ножевыми ранениями.

Убитый оказался таксистом и жителем аула Новая Джегута. По горячим следам удалось найти и преступника. 30-летний мужчина из Черкесска сознался в преступлении во время допроса.

Полицейские пытаются установить мотивы убийства. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Карачаево-Черкесия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В КБР силовики нашли у старика целый арсенал оружия
Бывший глава ФОМС Дагестана останется под стражей
На Ставрополье два человека сгорели в собственных постелях при пожаре
Из-за хищений пособников Арашуковых долги Дагестана за газ выросли на 8 миллиардов
Пелагея выступит на День Победы в Пятигорске
В Дагестане шесть человек пострадали в крупной аварии
На Ставрополье акушер отделалась штрафом за смерть новорожденного
В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя
Сбербанк приглашает ставропольцев на «Ипотечные субботы»
«ЕвроХим» реализует два масштабных проекта на Кубани
В Грозном откроют канатную дорогу длиной 2 км
В Минводах пьяный водитель устроил два ДТП, пытаясь удрать от полиции
В аварии с "Приорой" на Ставрополье погиб пешеход
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест»
В Ставрополе выберут "Женщину года"
Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии
Ессентучане привезли 7 золотых медалей из Москвы
В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений
На Ставрополье полицейский систематически покрывал нарушителей за взятки
Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи
Ставропольские автоиснпекторы начнут тайную охоту на лихачей
"Россети" построит новые энергообъекты на Ставрополье
Суд оставил под стражей сенатора Дерева от Карачаево-Черкесии
Ставрополье попало в десятку лучших хозяйств России по производству зерновых
В КБР задержаны семь грузовиков с нелегальным спиртом
В Ингушетии сгорел огромный "Строймаркет"
Московские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч за угрозы ставропольцу
Первый вопрос на Российском инвестиционном форуме - про ТЭК Дагестана