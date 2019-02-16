В Карачаево-Черкесии убийца зарезал таксиста на заправке

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-16T17:58:52+03:00

После задержания подозреваемый сознался в преступлении

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В Карачаево-Черкесии мужчина зарезал таксиста на заправке. После задержания преступник раскаялся и сознался в совершённом.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, убийство произошло утром в субботу на автозаправке по улице Курортной в городе Усть-Джегута. Прохожие обнаружили в авто Daewoo Nexia тело с множественными ножевыми ранениями.

Убитый оказался таксистом и жителем аула Новая Джегута. По горячим следам удалось найти и преступника. 30-летний мужчина из Черкесска сознался в преступлении во время допроса.

Полицейские пытаются установить мотивы убийства. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU