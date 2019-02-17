Ставропольчанка хотела заработать на бирже и стала жертвой мошенника

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-17T11:40:40+03:00

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В Ставрополе 56-летняя местная жительница решила поправить свое финансовое положение и стала жертвой мошенника. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, пострадавшей позвонил незнакомец и предложил подзаработать на торгах на интернет бирже. После чего мужчина помог ей установить на телефон специальную программу и зарегистрировать виртуальный кабинет.

В итоге женщина перевела в приложение 22 тысячи рублей со своей банковской карты. Вот только после проведения торгов, вывести якобы полученную прибыль и свои деньги у нее не вышло. Оказалось, что сайт создали мошенники. После этого ставропольчанка пошла в полицию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

ИСТОЧНИК KP.RU