Начало недели на Ставрополье будет снежным и ветреным

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-17T13:23:59+03:00

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В понедельник, 18 февраля, на Ставрополье ожидается снег. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом Гидрометцентре, в первый рабочий день недели температура воздуха прогреется до 5-7 градусов выше ноля, но при этом будет идти осадки в виде мокрого снега. Кроме того, порывы шквального ветра будут достигать 23-35 метров в секунду.

Во вторник станет прохладнее, дневные температуры достигнут лишь ноля градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. После заката прогнозируются небольшие осадки в виде снега. Скорость ветра в эти сутки снизится до 15 метров в секунду максимум.

Середина недели ожидается теплой и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до 4-7 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU