В Карачаево-Черкесии пассажир зарезал таксиста

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-17T09:03:38+03:00

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Неизвестный преступник зарезал таксиста в Карачаево-Черкесии. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, убийство произошло в Джегуте.

Согласно предварительной версии следователей, неизвестный мужчина доехал в такси до нужного ему места, не смог заплатить по счетчику, перерезал горло водителю, после чего скрылся.

На данный момент известно, что конфликт произошел на бытовой почве. Орудие убийства пока не найдено. Вероятнее всего убийца забрал его с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU